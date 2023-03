Boas condições de trabalho são caminho para tornar a pesca mais atractiva

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, apontou esta sexta-feira as empresas dinâmicas e sólidas como um caminho para aumentar a atractividade do sector primário para as gerações mais jovens.

“Existem grupos empresariais que oferecerem boas condições de trabalho, respeitam as leis laborais e os seus trabalhadores, criando assim boas condições para atrair novos colaboradores”, disse Teófilo Cunha, instado a comentar sobre empregabilidade nas pescas e na agricultura.

O secretário regional falava aos jornalistas no Porto do Caniçal, à margem da assinatura de um protocolo de cooperação entre a Direcção Regional do Mar e o Grupo Vidinha, no âmbito do programa Escola Azul. “Quero agradecer o Grupo Vidinha pela disponibilidade e entusiasmo como que aceitou este desafio, de integrar o projecto Escola Azul”, começou por dizer o secretário regional, destacando a importância do programa que na Madeira envolve meia centena de estabelecimentos de ensino e mais de seis mil alunos e professores.

“A Madeira é a região do país onde a Escola Azul tem maior implantação, fruto do excelente trabalho da Direção Regional do Mar e do entusiasmo e empenho dos parceiros públicos e privados”, sublinhou, reforçando o empenho do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Mar e Pescas, na promoção da Literacia do Oceano na comunidade escolar. “O nosso futuro depende dos Oceanos, e os Oceanos dependem da forma como as crianças o compreendem”, resumiu, antes da assinatura do protocolo que contou com a presença da directora Regional do Mar, Mafalda Freitas, e do presidente executivo do Grupo Vidinha, Avelino Martins.

O acordo foi oficializado a bordo do atuneiro ‘Pai Zambi’. Além da produção e entrega de meio milhar de t-shirts alusivas à Escola Azul, a parceria engloba visitas dos alunos envolvidos no programa às instalações e a um atuneiro do Grupo, e a realização de um ciclo de conferências relacionado com vivências do mar.