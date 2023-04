Há 92 anos dava-se a Revolta da Madeira

Hoje, pelas 10 horas, tem lugar, no Funchal, o acto comemorativo da Revolta da Madeira, que será presidido pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho estará também presente, em representação do presidente do Governo Regional, na cerimónia de deposição de flores no monumento dedicado à Revolta da Madeira, situado no Largo Charles Conde de Lambert.

Pelas sete da manhã do dia 4 de Abril de 1931 – “num sábado de aleluia muito cinzento” – iniciou-se o levantamento militar, que durou até 2 de Maio do mesmo ano, ficando conhecido para a História como a Revolta da Madeira.

“Esta revolta está ligada às condições de grave penúria na Madeira conectada também à crise financeira do crash da Bolsa de Nova Iorque, que causou uma grave crise financeira a nível mundial. Houve a falência do Banco Henrique Figueira da Silva, a maior instituição financeira da ilha, levando à suspensão de pagamento de depósitos e a uma crise generalizada”, conforme explicou o investigador do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira (Cierl), Emanuel Gaspar, a propósito da edição comemorativa dos 146 anos no nosso matutino sobre as crises do século XX à actualiade.

Num artigo publicado sobre o mesmo tema, no Jornal Económico, João Abel de Freitas realçava que “a situação da Madeira era de caos, de grande instabilidade, explosiva e o receio do futuro campeava por todo o lado”, sobretudo deste a publicação do ‘Decreto da Fome’, em Janeiro de 1931.

O movimento levou à constituição de uma junta governativa – “com organização própria e desenvolvimento de trabalho até no campo diplomático” – presidida pelo General Sousa Dias e composta pelos coronéis Fernando Freiria e Mendes dos Reis e ainda um quarto elemento o tenente Manuel Camões, médico, como representante e delegado das forças que se sublevaram em 4 de Abril.

Perante o cenário de conflito armado, as nações estrangeiras com interesses na Região accionaram meios, sendo que no dia 8 de Abril já se encontrava fundeado na baía do Funchal o cruzador inglês ‘London’, com o intuito de proteger os súbditos britânicos e seus bens.

A reacção do Estado ganha visibilidade a 7 de Abril, altura em que partem forças de Lisboa para dominar a revolta, sob o comando do coronel Fernando Borges. A 24 e 25 desse mês, partem novas expedições para a Madeira, respectivamente sob o comando do Contra-Almirante Magalhães Correia e do Coronel Carneira.

As hostilidades começam no dia 26 de Abril, no Caniçal, e nos dias que se seguem ocorrem novos ataques na Calheta, Funchal e Machico, sendo que os combates mais intensos ocorreram no dia 30 (Caniçal e Machico). No dia seguinte, as forças governamentais bombardearam o litoral Sul e tomaram Machico, onde se verificam mortos e feridos.

No dia 2 de Maio, perante a incapacidade de contrariar as forças governamentais, que atacavam por terra, mar e ar, a Junta Governativa da Madeira, reunida no Porto Novo, envia um telegrama de rendição ao ministro da Marinha.

Não obstante, fazem parte do legado desta revolta medidas como a revogação do ‘Decreto da Fome’, concessão de empréstimos à indústria de bordados, proibição de especulação sobre bens essenciais e activação de mecanismos de defesa. Foi também decidido que a filial do Banco de Portugal na Madeira passasse para a alçada da Junta Governativa”, cabendo a direcção a Manuel Pestana Júnior. Pestana Júnior tutelaria ainda uma de duas novas subsecretarias de Estado criadas em resultado deste movimento, a economia pública. A outra subsecretaria – do comércio e comunicações – seria tutelada pelo capitão de Engenharia Carlos Frazão Sardinha.

Para todos os concelhos e outras instituições como a Junta Geral foram designadas pessoas de confiança do movimento, surgindo assim uma nova Administração Civil, limpa de elementos afectos à Ditadura Militar. A grande falha desta Revolta foi o desencontro com as forças políticas do continente João Abel de Freitas

74 anos da NATO no RG3

A 4 de Abril de 2023 assinalam-se também os 74 anos da assinatura do Tratado do Atlântico Norte, sendo Portugal um dos membros fundadores desta organização.

Para marcar esta efeméride na Zona Militar da Madeira, será içada a Bandeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), no Regimento de Guarnição n.º 3, numa iniciativa que será igualmente realizada em diversas unidades militares de Portugal e de outros países da Aliança.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

O PCP realiza, hoje, no âmbito da campanha ‘Mais Força aos trabalhadores’ uma jornada de contacto com os trabalhadores nas empresas e locais de trabalho’, com a seguinte calendarização:

05h00 Accão de contacto com os motoristas dos Horários do Funchal

06h50 Acção de contacto com trabalhadores da construção civil junto ao Centro Cívico de São Martinho

07h30 Acção de contacto com os trabalhadores da GESBA

10h00 Acção de contacto com os trabalhadores do Parque Empresarial da Cancela

12h30 Acção de contacto com os trabalhadores das Oficinas e Administrativos da Empresa Horários do Funchal;

12h30 Acção de contacto com os trabalhadores da CMF do edifício junto à Praça do Município

14h30 Acção de contacto com os trabalhadores do Hospital Nélio Mendonça

14h30 Acção de contacto com os trabalhadores da salubridade da CMF nas instalações dos Viveiros

17h00 Acção de contacto com os trabalhadores da Administração Pública Regional junto ao Edifício do Governo na Avenida Arriaga

17h15 Na Placa Central junto ao Edifício do Governo Regional vão ser apresentadas as conclusões da jornada de contacto com os trabalhadores.

12:00 Assinatura do contrato de comodado entre a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM), visando a cedência de um terreno destinado à realização de atividades daquela Instituição. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, estará presente na cerimónia, que terá lugar no terreno anexo à Quinta Pedagógica, Pico do Funcho, em São Martinho no Funchal, sede desta instituição.

A Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM) celebra, hoje, 32 anos de existência. É uma IPSS, fundada por um grupo de pais e técnicos em Abril de 1991, cuja missão é prestar apoio a jovens e adultos portadores de paralisia cerebral e patologias neurológicas afins.

11h30 O JPP promove uma conferência de imprensa, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Élvio Sousa.

12h00 O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita a obra de prevenção e mitigação de risco de derrocadas em taludes sobranceiros às Estradas Regionais – Talude da Cruzinha, na ER 103, no Faial.

Esta intervenção, que se encontra em fase de conclusão, consistiu na reposição das condições de segurança num troço sobranceiro à ER 103, numa extensão de cerca de 300 metros, atingindo uma altura de 50 metros, onde era frequente a ocorrência de queda de pedras, levando, por vezes, ao condicionamento e/ou encerramento do referido troço de estrada.

14h00 O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa, junto à entrada para o centro comercial ‘La Vie’, em frente à pastelaria ‘Opan’, na rua Major Reis Gomes. A iniciativa terá como porta-voz a deputada Mafalda Gonçalves.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

No âmbito da 42.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira (FCIM) – agendado para o próximo dia 15 de Abril, no Centro de Congressos da Madeira – uma comitiva de crianças do Coro Infantil do Conservatório e os 12 solistas concorrentes (totalizando 63 crianças) visita, hoje, o concelho de Santana,

Este percurso compreenderá um passeio de autocarro, desde o Funchal até Santana, com o transporte a cargo do protocolo existente entre o Conservatório e a empresa Horários do Funchal.

Com hora prevista de chegada pelas 15 horas estas crianças serão recebidas pelo presidente da Câmara Municipal de Santana, Márcio Fernandes, que conduzirá a comitiva até o Salão Nobre onde será oferecido um lanche a todos os presentes.

No mesmo local, será interpretada a canção vencedora da 41.ª edição do FCIM, ‘Um Mundo de Amor sem Fim’, pela Ana Luísa Inácio, tema que contou com letra de Cândida Inácio e música de Emanuel Inácio. De seguida, a comitiva segue para uma visita ao Parque Temático da Madeira. O regresso ao Funchal está previsto para as 17 horas.

AMBIENTE E PATRIMÓNIO NATURAL

O projecto Ecos Machico lançará, a partir de hoje, pequenos documentários sobre os Ecossítios do concelho, “de forma a aproximar os cidadãos ao seu território”.

Projecto Ecos Machico lança pequenos documentários sobre Ecossítios do Concelho De forma a aproximar os cidadãos ao seu território, o projecto Ecos Machico lançará, a partir do dia 4 de Abril, pequenos documentários sobre os ecossítios do concelho.

Os diversos recursos informativos recolhidos no âmbito deste projecto estarão em livre acesso, nomeadamente os novos conteúdos multimédia disponíveis no canal de Youtube @ecosmachico:

O Ecos Machico é um projecto promovido pela Câmara Municipal de Machico e Associação Insular de Geografia, financiado por fundos comunitários.

EFEMÉRIDES

1388 João I (1357-1433, a reinar desde o final da crise dinástica de 1383-85) doou há 634 anos o Mosteiro de Santa Maria da Vitória (mandado construir em 1386 para festejar a derrota dos espanhóis e a sua vitória dinástica), na Batalha, aos dominicanos.

1581 Francis Drake (1540-96), conhecido corsário britânico feito almirante da Armada, foi sagrado cavaleiro há 421 anos por Isabel I (1533-1603, no trono desde 1558), ao completar uma circum-navegação da Terra.

1931 Revolta sem sucesso da Madeira, há 91 anos, contra a ditadura portuguesa, sob o comando do general Sousa Dias (1865-1934), tido como grande defensor da I República e Resistente da Ditadura.

1947 Começou há 75 anos a greve no sector da construção naval, em Lisboa, que imediatamente se propagou a outros meios, tendo o ditador Salazar (1889,1970, no Poder entre 32-68, quando teve um AVC) ordenado o assalto da polícia.

1949 A NATO foi constituída em Washington há 73 anos, com a assinatura inicial do Tratado do Atlântico Norte por 12 Nações.

1968 Teve lugar há 50 anos o assassínio (pelo racista James Earl Ray, 1928-98, em Memphis, Tennessee, EUA) do pastor protestante Martin Luther King, líder da defesa dos direitos cívicos dos negros.

1973 Começou em Aveiro, há 49 anos, ainda durante o marcellismo, o III Congresso da Oposição Democrática, sob forte vigilância da PIDE.

2003 O então ministro português das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Isaltino Morais (hoje, presidente da Câmara de Oeiras) demitiu-se há 19 anos do Governo de Durão Barroso, quando confrontado com a existência de contas bancárias não declaradas, na Suíça.

2005 Passou a ser proibida a venda de tabaco a menores de 16 anos em Portugal, há 17.

2011 Foi assassinado há 11 anos o actor, realizador e activista Juliano Mer-Khamis (n.1958), filho de um palestiniano e uma judia, que em 2006 estabelecera o Teatro da Liberdade.

2014 A leiloeira Christie's cancelou há 8 anos a venda dos 85 quadros de Joan Miró provenientes da coleção do ex-BPN, contestada pela oposição a Passos Coelho-Portas.

2017 O Departamento de Estado dos EUA revogou há 5 anos o cancelamento de vistos para cidadãos de 7 países muçulmanos, depois de um juiz federal ter bloqueado o decreto anti-imigração de Donald Trump.

2021 No Cairo, abriu oficialmente ao público há 1 ano o Museu Nacional da Civilização Egípcia depois da chegada de múmias de faraós ao recinto.

PENSAMENTO DO DIA

Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os estados socialistas, os estados capitalistas e o estado a que chegámos Salgueiro Maia, militar português

Este é o nonagésimo quarto dia do ano. Faltam 271 dias para o termo de 2023.