A Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima e ao vento forte, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O aviso vigora entre as 6h29 e as 21 horas desta terça-feira nas regiões montanhosas e costas Norte e Sul da Madeira. Já no Porto Santo será entre as 6h29 desta terça-feira e a meia-noite.