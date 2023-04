Saiba o que hoje é notícia

A ainda presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, vai ser hoje ouvida na comissão de inquérito, após ter contestado a exoneração anunciada pelo Governo, na sequência da indemnização à ex-administradora Alexandra Reis.

A gestora é a terceira personalidade, de uma lista de cerca de 60, a ser ouvida pela comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, constituída por iniciativa do Bloco de Esquerda.

A ainda presidente executiva da TAP contestou o despedimento e acusou o Governo de ter tido "pressa política" para a demitir, segundo a contestação da defesa, citada pela TVI/CNN.

Na semana passada, foram ouvidos os responsáveis da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), que afirmaram que a presidente executiva e o presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, têm responsabilidade no caso da indemnização a Alexandra Reis por terem assinado o único documento oficial.

Foi também já ouvido o administrador financeiro da companhia aérea, Gonçalo Pires, que assegurou não ter tido qualquer envolvimento no processo da indemnização, apesar de tutelar as contas da empresa.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Os portugueses Nuno Borges, João Sousa, Pedro Sousa e Henrique Rocha estreiam-se hoje no Estoril Open em ténis, num segundo dia em que o austríaco Dominic Thiem também fará o primeiro encontro de singulares.

No último encontro do dia do court central do Clube de Ténis do Estoril, Borges, 65.º do ranking mundial, defronta o francês Quentin Halys, 80.º, no terceiro embate entre ambos, mas o primeiro num torneio do circuito ATP.

Depois de ter passado a primeira ronda de pares na véspera, ao lado de Thiem, João Sousa, 147.º do mundo e do vencedor do único torneio ATP português em 2018, estreia-se em singulares frente ao italiano Giulio Zeppieri, 121.º, procurando não cair pela terceira vez seguida na primeira ronda no Estoril.

Os outros dois portugueses estarão em ação no Court Cascais, com Pedro Sousa (475.º do ranking), vindo da qualificação, a tentar evitar a despedida final do Estoril Open -- já anunciou que não voltará a jogar o principal torneio luso --, jogando com o francês Luca Van Assche (91.º), no segundo encontro no campo secundário.

Antes, Henrique Rocha, 596.º do mundo e que completa 19 anos na quinta-feira, vai estrear-se num quadro principal de um torneio ATP, depois de ter passado a fase de qualificação, defrontando o espanhol Bernabé Zapata Miralles, 43.º.

Destaque ainda no segundo dia para a estreia em singulares de Dominic Thiem, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2020 e atualmente no 111.º lugar do ranking, que defronta o compatriota Sebastian Ofner, 122.º.

INTERNACIONAL

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO reúnem-se hoje no quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas, para discutir o apoio conjunto à Ucrânia, no mesmo dia em que a Finlândia se torna o 31.º Estado-membro.

Mais de um ano depois do início da invasão da Federação Russa à Ucrânia, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) reúnem-se na sede da organização para avaliar todo o apoio político, económico-financeiro e militar prestado a Kiev e planear as próximas tranches.

Na segunda-feira, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou que a partir de hoje a Finlândia torna-se o mais recente Estado-membro da Aliança Atlântica, pelo que o chefe da diplomacia de Helsínquia também vai participar na reunião.

Jens Stoltenberg anunciou também que os Estados-membros vão discutir maneiras de fazer com que a Ucrânia seja um país mais autónomo na Defesa no futuro, agora que houve "uma transição" do armamento utilizado durante a União Soviética e para o enviado pelo Ocidente.

***

Donald Trump comparece hoje num tribunal de Nova Iorque, tornando-se o primeiro ex-presidente norte-americano alvo de um processo-crime, numa altura em que também é candidato à Casa Branca em 2024.

O magnata do imobiliário, nascido em Nova Iorque e onde prosperou em várias áreas de negócio, deve ser intimado na terça-feira a partir das 14h15 (hora local, mais cinco em Portugal continental) num processo-crime no caso Stormy Daniels, relacionado com falsificação de documentos para tentar esconder um suborno pago à ex-atriz pornográfica, com quem o ex-governante terá mantido um caso extraconjugal.

Diante do juiz, Trump irá declarar-se "inocente" porque "não há crime", segundo a sua defesa. Após comparecer perante o juiz e passar por um protocolo que incluirá a retirada de impressões digitais e fotografias, Donald Trump deverá então ser libertado enquanto se aguarda a organização do seu julgamento.

Estando agendada uma manifestação de apoiantes do ex-presidente em frente ao tribunal, a sessão decorrerá sob fortes medidas de segurança para prevenir possíveis distúrbios. Até ao momento, estão agendados protestos convocados pelo 'New York Young Republican Club' e pela congressista Republicana Marjorie Taylor Greene.

Trump, acusado formalmente na quinta-feira passada, fará hoje à noite um discurso na Florida.