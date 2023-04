Rua João Paulo II vai ter passadeira sobrelevada

Devido à implementação de uma nova passadeira sobrelevada na Rua João Paulo II, a Câmara Municipal do Funchal anuncia a necessidade de alterações temporárias à circulação rodoviária na próxima terça-feira, 4 de Abril, entre as 8h00 e as 18h00.

Assim, "fica interrompida a circulação rodoviária e proibido o estacionamento na Rua João Paulo II, no segmento entre a Rua do Bairro da Ajuda e a Rua da Urbanização da Ajuda" e, também, "fica interrompida a circulação rodoviária na Rua João Paulo II, no segmento entre a Rua da Urbanização da Ajuda e a Rua da Fundação Zino, com exceção ao acesso local e aos moradores".

Condicionada ficará igualmente "a circulação rodoviária na Rua João Paulo II, no segmento entre a Rua Velha da Ajuda e a Rua do Bairro da Ajuda", pelo que "como alternativa rodoviária, os condutores devem circular pela Rua Velha da Ajuda", informa a CMF.

Nota que "os condutores, que circulam no sentido Funchal - Câmara de Lobos na Rua João Paulo II, serão desviados para a Rua da Fundação Zino em direção à Rua da Casa Branca e Rua Velha da Ajuda, podendo retomar a Rua João Paulo II pela Rua do Bairro da Ajuda".

Fica ainda "proibido o estacionamento na Rua da Fundação Zino, num segmento de 20 metros a sul do entroncamento com a Rua João Paulo II".

No que toca às "carreiras de transporte público, que habitualmente circulam na Rua João Paulo II, devem circular pela Rua Velha da Ajuda".

A autarquia agradece, "desde já, a compreensão dos condutores para os transtornos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local e no cumprimento das instruções da Polícia de Segurança Pública", conclui.