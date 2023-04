Sete militares mortos em acidente de viação em combate a incêndio

Sete militares cabo-verdianos morreram domingo num acidente de viação quando seguiam para o combate ao incêndio que deflagrou na Serra da Malagueta, ilha de Santiago, tendo sido decretados dois dias de luto nacional, foi hoje divulgado.

O gabinete do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Cabo Verde referiu que o acidente com a viatura militar ocorreu pelas 17:20 (19:20 de domingo em Lisboa), na qual seguiam os operacionais destacados para a missão de apoio ao combate aos incêndios que deflagraram na Serra Malagueta e Figueira das Naus, a cerca de 50 quilómetros a norte da cidade da Praia, de acordo com um comunicado.

"Em resultado desse acidente, infelizmente, foram registados sete óbitos até ao momento e alguns feridos em estado grave. Informa-se ainda que foi acionada, de imediato, toda a equipa de saúde das Forças Armadas para prestar apoio aos serviços de saúde que receberam os sinistrados. Neste momento, estão sendo identificadas as vítimas mortais por forma a efetuar a comunicação aos familiares das mesmas e prestar todo o apoio necessário", acrescentou.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, anunciou, ao início da noite de domingo, que o Governo "decidiu decretar dois dias de Luto Nacional em memória às vítimas" deste acidente.

"Estou a acompanhar esta trágica situação, pelo que manifesto em nome do Governo de Cabo Verde, minha total solidariedade aos familiares e à instituição Forças Armadas. As nossas preocupações e desejos de recuperação para os feridos, alguns em estado grave, de entre os quais um colaborador do Ministério da Agricultura e Ambiente", disse, numa mensagem, o chefe do Governo, que deverá visitar hoje do incêndio durante o dia.

De acordo com fonte do Serviço Nacional de Proteção Civil de Cabo Verde, o incêndio deflagrou no sábado, pelas 10:30 (12:30 em Lisboa), atingindo a Serra Malagueta, Figueira das Naus e Fundura.

Ao final da tarde de domingo, as chamas eram combatidas por 200 operacionais de praticamente todas corporações de bombeiros da ilha de Santiago, bem como por militares das Forças Armadas, apoiados por dois veículos pesados de combate a incêndios, quatro ligeiros de combate a incêndios e três veículos ambulância.

O incêndio obrigou à retirada de dez famílias da localidade de Figueira das Naus e provocou cinco vítimas ligeiras e uma em estado grave, todas transportadas ao hospital.

Também o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, que se encontra em visita oficial aos Estados Unidos, manifestou "imensa consternação perante o incêndio que já consumiu uma área substancial do perímetro florestal da Serra da Malagueta, tendo originado ainda a perda de vidas humanas".

"Entende o chefe de Estado que o todo país está perante uma enorme provação e uma profunda tristeza. O Presidente da República exprime as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas mortais, desejando encontrem forças para fazer face a este momento de profunda perda e sofrimento no seio familiar", indicou, num comunicado da Presidência da República.

"O chefe de Estado saúda os ingentes esforços que, desde muito cedo, vêm sendo consentidos em ordem a debelar este incêndio de proporções trágicas para a nossa realidade, bem como apela ao sentido de união de toda a nação para a solidariedade que se impõe", acrescentou.