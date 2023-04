Quatro voos cancelados da easyJet para a Madeira

A greve de pessoal de cabine da companhia britânica de baixo custo easyJet está a ter impacto na Madeira. Duas chegadas, previstas para esta segunda-feira, 3 de Abril, já foram canceladas, assim como duas partidas.

Os voos EJU7625, proveniente de Lisboa, com chegada prevista paras as 15h40, e EJU7755, do Porto, com chegada às 20h55 não vão realizar-se.

No que diz respeito às partidas o voo EJU7626,das 16h30, para Lisboa e o EJU7756, para o Porto, já se encontram cancelados.

Também este domingo, seis voos foram cancelados: o voo EJU7623, de Lisboa, às 13h30, EJU7753, do Porto, com chegada às 14h30 e o EJU7625, também de Lisboa, com a chegada à ilha às 16 horas. Assim como três partidas: EJU7624, das 14h20, com destino a Lisboa, EJU7754, que ia para o Porto às 15 horas e o voo EJU7626 que tinha como destino Lisboa.