População do Beco dos Álamos "descontente" com a "organização do campeonato de natação", afirma RIR

"O RIR foi contactado pela população residente no Beco dos Álamos, junto às Piscinas Olímpicas da Penteada, para mostrar o desagrado pela falta de organização para a realização daquele evento, uma vez que os moradores que ali vivem, tiveram que deixar as suas viaturas longe das suas residências, pois as ruas circundantes às piscinas e os parques de estacionamento, estavam sempre ocupados com as viaturas de apoio ao evento", refere o partido em nota enviada à comunicação social, esta manhã.

Eram autocarros, carrinhas e outros veículos, a ocupar todos os espaços, não havendo espaço para os residentes, ue no entender da população, deveria haver um espaço reservado aos moradores, nomeadamente nos parques ali existentes. RIR

No comunicado, o partido refere que a população "não tem nada contra a realização destes campeonatos", mas pedem "respeito", pois a "maioria" não tem garagem.

Deste modo, segundo o partido a população pede que em eventos futuros exista atenção para situações semelhantes.

"Não se esqueçam que aqueles que vivem nos becos e veredas, também votam", conclui o RIR.