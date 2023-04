"Governo Regional não quer construir mais habitação para os madeirenses", diz PS Madeira

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista Madeira repudia a 'insistência' do Governo Regional em "assobiar para o lado e pouco faça em termos de políticas de habitação, numa altura em que dezenas de famílias já entregaram casas ao banco e milhares de madeirenses estão em risco de ficar sem tecto".

O líder parlamentar do Partido Socialista da Madeira, Rui Caetano, em conferência de imprensa esta manhã, em frente à Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, condenou a propaganda da governação de Miguel Albuquerque, "desmentindo a alegada limitação orçamental, e reivindicou medidas públicas de habitação complementares, à semelhança do que está a ser feito pelo Governo da República no Continente", refere nota enviada pelo grupo parlamentar.

Na ocasião, Rui Caetano, sublinhou que as casas e os apartamentos que são construídos "aos milhares na região não visam responder às necessidades e problemas das famílias madeirenses, nem mesmo as da classe média, cujos salários são insuficientes para enfrentar preços superiores a 500 mil euros". O líder da bancada parlamentar socialista lembrou também que a construção financiada por verbas públicas, através do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), até 2026, "apenas resolverá 30% dos problemas da habitação na Região".

O socialista referiu que o Governo Regional conta com folga orçamental por via de receita fiscal. "Para 2023 são mais de mil milhões de euros de impostos que foram retirados dos bolsos dos madeirenses, a juntar aos 87 milhões de 2022”, frisou, afirmando que o Governo Regional “tem meios, tem autonomia, tem capacidade financeira para, com o Orçamento Regional, investir também em medidas públicas de habitação, em construir mais habitação”.

“As do PRR não são suficientes”, disse, destacando a importância de viabilizar soluções de habitação que contemplem, não só a classe média, mas também os casais de jovens, e os recém-licenciados madeirenses que querem fazer o seu percurso profissional e constituir família na Região.