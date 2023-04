GNR deteve em flagrante um homem, de 32 anos, por violência doméstica

O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Medas, informou, esta tarde, que no passado dia 30 de março, deteve em flagrante um homem de 32 anos, por violência doméstica, no concelho de Gondomar.

No âmbito de um processo por violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde apuraram que a vítima, uma mulher de 39 anos, que vivia em condições análogas às dos cônjuges, era alvo de agressões físicas e sexuais. Durante a ação policial, já na presença dos militares, o agressor ameaçou a vítima, motivo que levou à sua detenção em flagrante.

O detido foi presente, no dia 31 de março, no Tribunal Judicial do Porto, onde lhe foi aplicada a medida de coação de afastamento da vítima, controlado por pulseira eletrónica.

A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe.