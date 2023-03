Chega quer criar gabinete de prevenção e combate à corrupção

“A implementação obrigatória de um gabinete de prevenção e combate à corrupção” na Madeira, a exemplo que que já foi criado nos Açores, é um dos objectivos do Chega, a concretizar caso, como espera, contribua para o fim da maioria absoluta na Região.

Objectivo revelado esta tarde pelo líder do Chega, André Ventura, à chegada à Feira da Cana de Açúcar, nos Canhas, onde foi recebido com grande entusiasmo por parte de dezenas de militantes e simpatizantes.

Reafirma que “a luta contra a corrupção” é uma das grandes apostas do Partido, face ao que diz ser “os tentáculos e a degradação que a corrupção tem produzido na Madeira”.

Desta feita elegeu dois grandes objectivos do Chega para as Regionais deste ano na Madeira: “Acabar com a maioria absoluta do PSD” e “obrigar o próximo governo, seja ele qual for, a implementar um gabinete contra a corrupção”.

Voltou a reafirmar que “o Chega não está aqui (Madeira) para coligações”.