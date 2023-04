Fado e Poesia uniram-se para o espectáculo performativo "Que ficará de mim?"

O palco principal da Feira do Livro do Funchal tornou-se hoje o centro de entusiasmo, com o espetáculo performativo "Que ficará de mim?", uma actuação em conjunto entre a Associação 'Contigo Teatro' e o Grupo de Fados da Académica da Madeira, 'Fatum', que decorreu a partir das 19h30 na Placa Central da Avenida Arriaga.

"Que ficará de mim?" é uma viagem curta pela obra poética de Edmundo Bettencourt com poemas de todas as suas obras, seleccionados a partir da obra completa "Poemas de Edmundo Bettencourt", prefaciada por Herberto Helder.

O espectáculo, segundo os organizadores, pretendeu não só revisitar a obra poética do autor, mas também destacar a inovação que trouxe o fado à cidade do Mondego.

A Associação 'Contigo Teatro' foi criada em 1999 e além da realização de espectáculos teatrais, o grupo dinamiza dois projectos de literatura e de leitura: "Ler com Amor", desenvolvendo trabalhos de leitura performativa em interacção com outras expressões artísticas bem como oficinas de boas práticas no âmbito da leitura em voz alta.

Os 'Fatum', grupo de Fados da Académica da Madeira, foi formado em Janeiro de 2010, contrariando a inexistência de tradição em fazer ouvir as vozes dos estudantes que acompanhavam os trinares das guitarras de Coimbra.

O seu álbum mais recente, 'Tributo', foi apresentado numa gala no Teatro Municipal de Baltazar Dias, sendo que as músicas que integraram este trabalho discográfico têm origem nos diversos tributos que a Académica da Madeira levou ao palco.

A Feira do Livro do Funchal irá continuar a sua vasta gama de actividades até amanhã, dia 2 de Abril.