Segundo espectáculo do Coro de Câmara da Madeira na Igreja das Eiras (com vídeo)

O Coro de Câmara da Madeira (CCM) apresentou hoje, ao final da tarde, o segundo espetáculo da ‘Via Crucis’ na Igreja Paroquial das Eiras, no Caniço.

Este concerto teve o apoio da Igreja das Eiras (Padre Alberto Fernandes) e da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Sob a direcção artística da maestrina Zélia Gomes, o CCM teve como instrumentistas convidados, Leonilde Ramos, ao piano; como violinistas, Edina Tenki e Sandra Sá; e, ao violoncelo, Stella Silvian.

O programa retrata, musicalmente e não só, as 14 estações da via sacra, e é um espectáculo ímpar, no reportório do CCM.

O objetivo do grupo é levar a todas as localidades este evento que teve uma excelente aceitação, quer no sentido lúdico, quer no sentido religioso, numa óptica de descentralizar para benefício do público com menos acesso a exibições desta natureza.