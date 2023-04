Escoteiros de Santa Luzia visitam origens do movimento em Inglaterra

'OriGens' é a actividade que, neste momento, estão a realizar os Caminheiros do Grupo 101 - Santa Luzia dos Escoteiros de Portugal. Uma actividade que os leva às origens do movimento escotista, a Ilha de Brownsea, na costa Sul de Inglaterra. Foi neste local onde Baden-Powell realizou, com 20 rapazes, entre 1 e 9 de Agosto de 1907, aquele que se convencionou como o primeiro acampamento escotista de sempre.

Este acampamento experimental deu origem ao 'Escotismo para Rapazes' um dos livros mais vendidos e mais traduzidos em todo o mundo e que constituiu a verdadeira génese do Movimento.

"Uma actividade que faz todo o sentido para quem faz do escotismo uma forma de vida e que levou mais de um ano a preparar. Primeiro com os contactos, seguidamente a programação, as angariações de fundos, etc., e que contou com parceiros importantes como a Junta de Freguesia de Santa Luzia e a Direcção Regional de Juventude", destaca a organização em nota remetida às redacções.

Para além da Ilha de Brownsea, os jovens vão passar pelo Parque de Gilwell, em Londres, o primeiro parque inteiramente dedicado ao escotismo e à formação dos seus dirigentes, com cerca de 44 hectares, fundado em 1919. Visitarão ainda a arena Olympia, onde se realizou o primeiro Jamboree Mundial (encontro de escoteiros de todo o mundo), em Agosto de 1920, no qual Baden-Powell foi aclamado Escoteiro Chefe Mundial.