Leda Pestana apresentou "Amor" com ilustrações de Alberto do Vale

"Amor" é "uma história verídica de uma menina que superou todos os obstáculos ao longo do seu caminho, transformando a perda e a dor em Amor Incondicional. Uma viagem cheia de emoções e sentimentos. Uma homenagem e celebração à eterna ligação entre pais e filhos", explica uma nota enviada pela CMF a propósito do livro que foi lançado hoje, autoria de Leda Pestana e ilustrações de Alberto do Vale. "Foi criada uma banda sonora original para esta história, com composição musical de Afonso Martins e mistura/masterização de Pedro Martins".

A apresentação decorreu na Feira do Livro do Funchal que decorre na placa central da Avenida Arriaga.

Sobre os autores, Leda Pestana é licenciada em Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesa Ramo Estudos Clássicos e Portugueses pela Universidade da Madeira, especializada em Animação Sociocultural de Bibliotecas Escolares pela Universidade Autónoma de Lisboa e no Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal.

Pós-Graduada em Inspeção da Educação, pela Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto. Para além disso, Leda exerceu funções como Técnica Superior, na área de Animação Sociocultural de Bibliotecas Escolares, na EB1/PE dos Maroços - Machico, durante 15 anos.

É, desde 2017, coordenadora regional do Programa de Leitura do 1.º Ciclo da Região Autónoma da Madeira, a exercer funções na Divisão de Gestão de Projetos, da Direção Regional de Educação, onde coordena e dinamiza vários projetos na área da promoção e mediação da leitura.

É, também, contadora de histórias, trabalho este que exerce de forma profissional. ​E tem desenvolvido a sua atividade na área da narração oral por todo o país, trabalhando com bibliotecas, escolas, eventos culturais e feiras do livro, tendo também participado em alguns festivais nacionais e internacionais de contos.

Já Alberto do Vale nasceu em 1980, em Paredes, e desde cedo fascinou-se pelo mundo das cores, dos lápis e dos pincéis.

É licenciado em Educação Visual e Tecnológica (Instituto Jean Piaget), mestre em Estudos da Criança - Tecnologias da Informação e Comunicação (Universidade do Minho) e especializado em Educação Especial: Domínio Cognitivo e Motor (Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração).

Para além da ilustração é também apaixonado por fotografia, paixão que já lhe valeu alguns prémios.