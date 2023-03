Maioria decide se Alberto João Jardim será ou não ouvido na Comissão sobre "obras inventadas"

Ricardo Lume confirmou ao DIÁRIO, no início desta noite, que apresentou esta quarta-feira um requerimento para ouvir Alberto João Jardim na comissão de inquérito sobre ‘o favorecimento dos grupos económicos pelo Governo Regional, pelo presidente do Governo Regional e secretários regionais e “obras inventadas”’, que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira, na sequencia das declarações proferidas pelo ex-governante e deputado social-democrata Sérgio Marques.

O comunista coloca nas mãos dos deputados da maioria, PSD e CDS, a decisão de chamar ou não o ex-presidente do Governo Regional, que foi um dos visados nas declarações do antigo governante, já que já esgotou o seu direito potestativo, necessitando o pedido de ser votado na próxima reunião da Comissão de inquérito, que tem lugar amanhã.

Recorde-se que, em mais de uma ocasião, Alberto João Jardim já se mostrou disponível para ser ouvido, caso os parlamentares assim o entendessem.

Ricardo Lume entende que os deputados do PSD e do CDS com assento nesta Comissão não têm razões para não votar favoravelmente, no que diz estar em linha com o que vem sendo proferido pelos próprios. “Ouvimos os deputados do PSD e do CDS afirmarem que primeiro deveríamos esgotar os direitos potestativos e depois, eventualmente, chamar outras pessoas, tendo em conta esta realidade, é fundamental confrontar os antigos governantes, nomeadamente o responsável máximo pela governação antes de 2015, que é o Dr. Alberto João Jardim”, vincou o deputado do PCP, afirmando que não vê “por que razão” o PSD poderá chumbar este requerimento.

O pedido apresentado por Ricardo Lume, deputado único eleito nas listas do PCP, surge depois de terem sido ouvidos os empresários Luís Miguel Sousa e Avelino Farinha, bem como Miguel Albuquerque, que optou por responder por escrito às questões colocadas pelos deputados, e o próprio Sérgio Marques, chamado que foi ao abrigo do direito potestativo do PCP.

“O PCP considera que, neste momento, para apurarmos a verdade, confrontar as pessoas que foram envolvidas nas declarações de Sérgio Marques, é fundamental podermos, também, inquirir nesta Comissão o ex-presidente do Governo Regional”, reforça o deputado.

Ricardo Lume não coloca de parte vir a chamar outros ex-governantes, nomeadamente secretários regionais. “Vamos ver como é que corre esta audição” [a Alberto João Jardim], nota, e só depois decidirá o PCP se vai ou não chamar mais pessoas que possam dar “um contributo decisivo” para apuramento da verdade.