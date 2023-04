Luís Simões acaba de chegar à Madeira

O actor Luís Simões acabou de chegar ao Aeroporto da Madeira e vai, esta tarde, no Madeira Shopping, nas sessões das 15, 18 e 21 horas de exibição do filme madeirense ‘Posso olhar por ti’.

O actor está na Madeira para promover o filme do realizador, natural da Ponta do Sol, Francisco Lobo Faria, no qual também entra.

O actor nacional tem participado em diversos filmes e em telenovelas e, neste momento, participa a telenovela ‘Festa é festa’ da TVI.

A produção madeirense premiada internacionalmente conta com o apoio do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e de diversas entidades privadas.