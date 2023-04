Bloco pede "casa para morar, não para especular" no Funchal

O Bloco de Esquerda-Madeira (BE-M) saiu à rua, neste sábado de 1 de Abril, para manifestar-se "contra a loucura das rendas e a falta de acesso à habitação".

Esta manhã, na Avenida Zarco, no Funchal, os bloquista exibiam uma faixa com a inscrição "casa para morar, não para especular".

"Vamos lutar até que toda a gente tenha Casa Para Viver!" é, de resto, o slogan do protesto que reivindica "medidas a sério" para o sector da Habitação, na sequência do pacote anunciado pelo Governo, que entre outras medidas prevê o arrendamento forçado de imóveis devolutos e o fim das novas licenças do alojamento local.

Uma terceira 'ronda' do pacote 'Mais Habitação' está prevista para dia 27 de Abril.