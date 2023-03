Doente agrediu bombeiro no Funchal

Um elemento dos Bombeiros Sapadores do Funchal foi agredido esta tarde durante o serviço, na Travessa da Viena, em Santo António.

Segundo o DIÁRIO apurou, o bombeiro foi socorrer um homem na casa dos 40 anos que alegadamente apresentava problemas respiratórios, mas foi mal recebido pelo indivíduo que mostrou um comportamento agressivo, reclamando do tempo de espera por uma ambulância.

O doente agrediu o bombeiro na face e rasgou-lhe o colete, o que mobilizou também a Polícia de Segurança Pública para o local.

O bombeiro foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

Contactado pelo DIÁRIO, José Minas, comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal, explicou que todas as emergências são recebidas pelo Serviço Regional de Protecção Civil. Referiu que são os enfermeiros que fazem a triagem e em função da gravidade de cada serviço fazem o despacho dos meios. “Todos nós damos o nosso melhor para atender toda a gente mas as pessoas também têm de ter paciência porque pode haver casos mais urgentes”, explicou.