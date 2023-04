Tornado faz cinco mortos nos EUA

"Fortes e destruidoras tempestades" afectam, desde sexta-feira, uma vasta área do centro dos EUA, com mais de 50 ocorrências reportadas em seis estados norte-americanos, noticia CNN, dando conta que pelo menos pessoas morreram na sequência de um tornado que atingiu a zona de Little Rock.

De acordo com o mesmo órgão de comunicação, três das mortes ocorreram no estado Arkansas e duas no Indiana.

No Arkansas, estima-se que existam também 50 pessoas hospitalizadas devido ao tornado e que outras estão ainda presas em casa em Wynne.

Dezenas de casas foram destruídas em Sherman, no estado do Illinois, de acordo com as autoridade locais.

A CNN avança ainda que quase 450 mil pessoas estão sem luz, nos EUA, devido ao "severo mau tempo".