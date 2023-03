Bombeiros Sapadores do Funchal em formação

A Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, sob a égide da Heravy Rescue Portugal (HR-PT), participa no 5.º e 6.º Curso de Socorro Pesado, Ultra Pesado e com Elevação de Emergência de Cargas, tendo sido acompanhados esta sexta-feira pelo vereador Bruno Pereira.

Conforme explica a CMF, os cursos iniciaram-se na Sala de Formação do Serviço Municipal de Protecção Civil no Centro Integrada de Gestão Municipal Autónoma (CIGMA) e prosseguiram nas instalações da Escola de Proteção Civil e Bombeiros do Serviço Regional com o mesmo nome.

Destinam-se a 20 formandos da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, com convidados dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.