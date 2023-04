Festival Estrelinhas do Guiné é para continuar

Realizou-se, ontem, dia 31 de Março, na EB1/PE/C do Lombo do Guiné, na Calheta, mais uma edição do concurso de talentos musicais Festival Estrelinhas do Guiné.

“Este é um evento para potenciar os talentos musicais e artísticos, desde tenra idade, prova disso é alunos de 4 anos já subirem a palco. Destaco o facto, que todos os concorrentes foram vencedores, pela coragem e determinação como estiveram em palco”, afirmou na ocasião o director da Escola, Arlindo Carvalho, que deixou a promessa de que, no próximo ano lectivo, toda a comunidade escolar possa assistir novamente a este "verdadeiro espectáculo de talentos musicais".

As actuações decorreram no salão polivalente da escola, sob a observação atenta de um júri destacado para o efeito.

O primeiro lugar foi atribuído ao aluno Fausto Afonso com a canção 'Num momento de magia'. No segundo lugar a dupla Bernardo e Rúben interpretou a canção 'Ioá, Iué', enquanto o aluno Alex ocupou a terceira posição, com a canção “piano amigo”.

Os participantes concorreram por iniciativa própria e foram seleccionados a partir de um casting previamente realizado no estúdio musical da própria escola.

A direcção daquele estabelecimento de ensino deixou ainda um agradecimento público a "todos os docentes, funcionárias, familiares, ex-alunos, alunos e às entidades que tornaram possível o sucesso deste evento artístico".