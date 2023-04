Calheta promove ‘Calheta a Florir' com a 6.ª Mostra de Jardins

A Câmara Municipal da Calheta volta a promover o projecto ‘Calheta a florir’ com a 6ª Mostra de Jardins, uma iniciativa associada à Festa da Flor.

A autarquia revela sua página oficial do Facebook que “já estamos em ‘modo primavera’ e é nesta época do ano que as flores enchem de cor os nossos jardins”.

Adianta ainda que “já provamos que somos uma “Calheta a Florir” e é nesse sentido que a Câmara Municipal volta a desafiar todos os Munícipes a participar na 6ª Mostra de Jardins, uma iniciativa associada à “Festa da Flor”.

Os interessados em participar nesta iniciativa podem inscrever-se entre os dias 3 e 17 de Abril, contactando o 291 820 200 ou então através do e-mail [email protected], anexando a ficha de inscrição que se encontra disponível na página oficial da Câmara Municipal, na secção "Fichas e Formulários”.

A autarquia da Calheta refere que após o período de inscrições uma equipa da autarquia irá visitar todos os participantes, com o objectivo de fotografar os seus jardins e assim organizar uma exposição que ficará patente nos Paços do Concelho.

Apela ainda à participado, acrescentando que estão todos convidados a participar nesta mostra com os seus jardins ou vasos floridos. Conclui referindo que esta iniciativa pretende "deixar a Calheta ainda mais bonita".