Papa baptizou um bebé na visita à ala de oncologia pediátrica do hospital onde está internado

O Papa Francisco visitou hoje o serviço de oncologia pediátrica do Hospital Gemelli, em Roma, tendo baptizado um bebé, conforme informou o Vaticano.

“Esta tarde, Francisco visitou as crianças internadas na ala de oncologia pediátrica do Hospital Gemelli, levando-lhes rosários, ovos de chocolate e cópias do livro ‘Nasce Jesus em Belém de Judá’”, refere uma nota enviada aos jornalistas.

Foi ainda acrescentado que durante a visita, de cerca de 30 minutos, “o Papa administrou o sacramento do Baptismo a uma criança, chamada Miguel Angel, com poucas semanas”.

No vídeo da cerimónia, divulgado pela Santa Sé, Francisco diz à mãe da criança, em espanhol: “Na paróquia, depois diz que o Papa o baptizou”.

O Papa Francisco, que está internado desde quarta-feira por causa de uma bronquite aguda, vai ter alta este sábado, pode ler-se no comunicado que dá conta da melhoria do seu estado de saúde.

O regresso de Sua Santidade à Casa de Santa Marta está previsto para o dia de amanhã, na sequência dos resultados dos últimos exames, desta manhã

A informação adianta que no dia de ontem "passou bem, com uma evolução clínica normal”.

“À noite, o Papa Francisco jantou pizza, juntamente com quantos o assistem nestes dias de internamento hospitalar”, acrescentou o comunicado