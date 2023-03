Iguarias madeirenses oferecidas ao presidente do Senado de Honolulu no Hawai

Os coordenadores do projecto 'A Volta ao mundo com o Feiticeiro da Calheta' na divulgação da cultura madeirense foram recebidos ontem pelo presidente do Senado do Hawai.

O encontro decorreu ontem de manhã, no qual participaram vários senadores, muitos deles de descendência portuguesa, sendo dois dos senadores presentes no encontro que foram recentemente eleitos de descendência de madeirenses.

O presidente do Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social, (CEDECS), Eugénio Perregil disse que este primeiro encontro com os governantes do Hawai permitiu falar do projecto e da importância de divulgar a cultura madeirense no Hawai, visto haver muitos descendentes de madeirenses. O encontro permitiu ainda definir os espaços e datas para a realização de diversas actividades que começam este ano pela ocasião da comemoração dos 145 anos da chegada dos primeiros madeirenses ao Hawai.

Eugénio Perregil salientou que este ano será inaugurada uma exposição com as ilustrações de Rafaela Rodrigues, do livro infanto-juvenil com apresentação em inglês. Também prevê-se uma outra exposição com instrumentos musicais do 'Machete ao Ukulele', visto que o Arquivo do Haiwai tem uma colecção de 142 instrumentos sendo muitos deles alusivos a diversas efemérides.

No final do encontro, o presidente convidou os madeirenses coordenadores do projecto 'A volta ao Mundo com Feiticeiro da Calheta' a participarem na sessão diária na sala do senado. No início da sessão plenária, o presidente do Senado, Ronald Kouchi dirigiu umas palavras de boas-vindas aos coordenadores do projecto e aproveitou a oportunidade para fazer referência às comemorações dos 145 anos da chegada dos primeiros madeirenses aquele estado norte-americano que começam em setembro deste ano.

Já a Senadora Donna Mercado, descendente de madeirenses, ao usar da palavra no sessão plenária no Senado, fez uma apresentação dos coordenadores do projecto alusivo às comemorações dos 145 anos da chagada dos madeirenses ao Hawai onde foram aplaudidos pela iniciativa.

No final do encontro, Eugénio Perregil, ofereceu o livro do 'Feiticeiro da Calheta' ao presidente do Senado e vários produtos madeirenses e por sua vez, o presidente do Senado, ofereceu vários produtos do Hawai.



Produtos madeirenses oferecidos ao Presidente do Senado e aos senadores

O presidente do Centro de Estudos Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social da Calheta, Eugénio Perregil no final do encontro ofereceu ao presidente do Senado, Ronald Kouchi, vários produtos madeirenses, duas garrafas de vinho Madeira de 15 anos, da Henriques e Henriques, duas garrafas de Rum 970 Reserva 6 Anos e duas garrafas de Rum Zarco Velho 3 Anos dos Engenhos do Norte e ainda três livros de promoção turística sobre a Madeira e Porto Santo.

Também foram entregues bolos de mel e uma garrafa com 'A Macia do Feiticeiro' da Sociedade de Engelhos da Calheta.

Neste encontro também esteve o Cônsul Honorário de Portugal, Tyler dos Santos, que recentemente foi eleito para a câmara de Honolulu e tem as pastas dos Transportes e da gestão da Administração da Câmara.

Também foi entregue ao Cônsul Honorário de Portugal, uma garrafa de Rum 970 dos Engenhos do Norte.

Eugénio Perregil revelou que no primeiro encontro com comunidade e as entidades locais houve um brinde com vinho Madeira de 15 anos da Henriques e Henriques, o mesmo vinho que a Rainha Elizabete II ofereceu aos reis de Espanha na sua primeira visita ao Reino Unido e também foi servido bolo de mel da Sociedade de Engenhos da Calheta.

Por fim, foi entregue uma bandeira da Madeira, uma oferta da Direção Regional das Comunidade e Cooperação Externa e uma bandeira da Câmara da Calheta oferecida pela autarquia.