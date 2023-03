Cimeira Mundial de Educação Artística encerra amanhã na Madeira

No terceiro e último dia da Cimeira Mundial de Educação Artística, evento que é organizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira, acontecerão vários momentos de grande relevância.

Entre estes, destaca-se a sessão de encerramento, às 18h30, que inclui a leitura das conclusões e dos resultados alcançados durante o evento, pelos membros da direcção da Aliança Mundial para a Educação Artística. As recomendações são resultantes de diversas reuniões temáticas envolvendo todos os participantes da Cimeira.

Destaca-se ainda, o Concerto da Orquestra Clássica da Madeira, aberto aos participantes da Cimeira mas também ao público em geral; bem como a Conferência de Emily Akuno, ex-presidente da Sociedade Internacional de Educação Musical; e ainda 3 simpósios, 8 comunicações e 11 workshops.

No segundo dia de trabalho da World Summit of Arts Education 2023, destacaram-se principalmente as sessões de diálogo da World Aliance for Arts Education, protagonizadas pelos representantes das 4 instituições que a compõem: ISME (Internacional Society for Music Education), InSEA (International Society for Education through Art), IDEA (International Drama/Theatre and Education Association) e WDA (World Dance Aliance), seguindo-se as salas de trabalho com os responsáveis pelas várias áreas envolvidas (música, artes visuais, drama/teatro, dança e interdisciplinar).

Desde o dia 1 de Março e até amanhã, estão no Funchal líderes, especialistas e profissionais de todo o mundo, para discutir sobre a relação entre educação artística e sustentabilidade, num evento que conta com a parceria da World Alliance for Arts Education (Aliança Mundial para a Educação Artística, WAAE), a cooperação da UNESCO (“Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura”) e a colaboração da Direcção de Serviços de Educação Artística da Direcção Regional de Educação.