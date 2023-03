Produção cirúrgica de 2022 manteve-se em linha com a do ano anterior

Foram realizadas no ano passado 13.469 cirurgias no SESARAM. Os dados a que o DIÁRIO teve acesso revelam que a produção cirúrgica no serviço público esteve em linha com o ano anterior, apenas com uma variação ligeira negativa de 0,4%. Isto é, em 2021 realizaram-se 13.526 cirurgias (+57).

Quanto ao tipo de cirurgias, em 2022 as electivas (que podem ser agendadas com antecedência) tiveram uma quebra de 8,5% face ao ano anterior. No ano passado realizaram-se 8.180 cirurgias electivas e em 2021, 8.941. Relativamente às urgentes registaram um aumento na produção. Passaram de 2.091 para 2.288, em igual período. Mais 9,4%.

Quanto à produção adicional, feita fora do horário normal de trabalho, também sofreu um aumento ainda mais significativo, de 20,3%. Em 2022 foram efectuadas 3.001 operações ‘adicionais’, enquanto no ano anterior as mesmas ficaram-se pelas 2.491.

O mês em que se deu uma maior produção cirúrgica no SESARAM foi Maio, com 1.439 actos. Janeiro registou o número mais baixo: 766.





Menos uma sala

No ano passado uma das salas do Bloco Operatório, que foi alvo de requalificação e que será hoje visitado pelo presidente do Governo Regional, esteve encerrada.

Para compensar, o SESARAM decidiu recorrer a estabelecimentos de saúde privados onde utilizou três salas afectas ao Hospital Particular da Madeira, Clínica de Santa Luzia e Clínica da Sé. Foram usadas quatro salas do Bloco Operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Já este ano foram realizadas, no hospital público, 687 cirurgias em Janeiro e 602 em Fevereiro.

Com o Bloco a funcionar em pleno estima-se que este ano a produção aumente consideravelmente.