'Mein Schiff 4' e 'Norwegian Sun' trazem ao Funchal mais de 6 mil pessoas

Os navios 'Mein Schiff 4' e 'Norwegian Sun', acostados hoje no Porto do Funchal, estão a movimentar 6.294 pessoas, entre passageiros e tripulantes, o Porto do Funchal.

Chegado de Las Palmas durante a noite de ontem, o 'Mein Schiff 4', estará no Funchal para uma escala de 39 horas. A bordo viajam 2.468 passageiros e 906 tripulantes.

O navio vai pernoitar novamente no Funchal e sairá, pelas 14 horas, da Madeira continuando o cruzeiro de 14 noites, iniciado a 19 de Fevereiro, com escalas nas ilhas Canárias, Madeira e Marrocos.

Já o 'Norwegian Sun', atracou esta manhã no Porto do Funchal. Proveniente de Lisboa trouxe, à Região, 1.974 passageiros e 916 tripulantes. Ficará na Madeira durante 10 horas e sairá pelas 16 horas, tendo como destino Tenerife.

Este navio iniciou um cruzeiro de 11 noites a 24 de Fevereiro, com escalas em Cadiz, Málaga, Lisboa, agora Funchal, Canárias, Marrocos e Gibraltar.