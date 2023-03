Eurodeputados questionam ausência do sector privado na investigação

No âmbito do 1. Encontro Interparlamentar do PSD, os deputados do PSD no Parlamento Europeu e na Assembleia Legislativa da Madeira puderam ficar a conhecer a realidade da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), tendo Rui Caldeira aproveitado para mostrar alguns dos projectos em curso.

Na ocasião, a eurodeputada Maria da Graça Carvalho questionou o porquê da ausência recorrente de entidades privadas nos projectos de investigação, situação que é semelhante nas Canárias ou nos Açores.

O responsável pela ARDITI, em resposta, evidenciou o esforço que está a ser desenvolvido para contrariar esta situação, nomeadamente com a criação de uma plataforma de interface que vai permitir esbater o problema, a SIH - Smart Island HUB. O programa europeu de doutorados nas empresas foi outro aspecto destacado.