Golos nos descontos dão a vitória ao Al Nassr com Ronaldo em 'branco'

Três golos marcados no tempo de descontos deram hoje a vitória ao Al Nassr na receção ao Al Batin (3-1), na 19.ª jornada da Liga saudita de futebol, com o português Cristiano Ronaldo em 'branco'.

Ghareeb, aos 90+3 minutos, Al Fatil, aos 90+12, e Maran, aos 90+15, anularam um tento do uruguaio Lopez aos 17 minutos, num jogo em que o avançado luso, capitão de equipa, não deu seguimento ao hat-trick feito na ronda anterior, hoje frente ao lanterna-vermelha do campeonato.

Esta vitória permite à equipa de Riade, treinada pelo francês Rudi Garcia, seguir em primeiro, com 46 pontos, antes da 'cimeira de líderes' da próxima jornada, perante o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo.

A equipa do técnico luso é segunda, com 44 pontos, depois de hoje ir ao reduto do Al Khaleej, treinado por Pedro Emanuel, vencer por 3-0, com tentos de Hamdallah (54), Romarinho (69) e Sharahili (73).

A formação de Pedro Emanuel, que apostou em Fábio Martins no 'onze' titular, segue em zona de descida, em 14.º com 16 pontos, quatro abaixo da 'linha de água'.