EBSGZarco visitou jardim do Museu da História Natural

Hoje, os alunos da Escola Básica e Secundária Gonçalves, formandos dos cursos de educação e formação de adultos B2 A e Universidade Sénior Gonçalves Zarco, visitaram o jardim do Museu de História Natural do Funchal guiados pelo Conservador de Botânica Juan Silva.

Foi num ambiente de muita alegria que jovens e menos jovens passearam no Jardim do Museu e puderam apreciar mais de uma centena de espécies de ervas aromáticas e medicinais. Esta visita integra-se no âmbito da atividade Integradora - A minha Ilha é Terapêutica “As Plantas Medicinas na Flora Madeirense”, temática que está a ser trabalhada pelos alunos.