Acusações de conflito de interesses a Sérgio Gonçalves "são anedóticas", diz Raquel Coelho

"Para o PTP, as acusações de conflito de interesses ao presidente do PS Madeira, Sérgio Gonçalves, por parte do PSD, são anedóticas", afirmou hoje Raquel Coelho a propósito do requerimento ontem aprovado pela comissão de inquérito da Assembleia Legislativa da Madeira. sobre alegados favorecimentos do Governo Regional a grupos económicos da Região.

Em nota remetida à imprensa, esta quarta-feira, dia 8, a dirigente do PTP clarifica a sua posição, dizendo que se trata do “roto a falar do esfarrapado”. “Ambos os partidos têm relações demasiado estreitas com os grupos económicos em questão, com vários intervenientes a assegurar os interesses dos empresários. O conflito de interesses é escancarado de ambas as partes”, acusam os trabalhistas.

“O deputado Sérgio Marques, acabou traído pelo ego e fugiu-lhe a boca para a verdade, senão nem estaríamos a falar nisto, essa é que é verdade”, acrescenta ainda Raquel Coelho.