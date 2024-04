Lesão no tendão de Aquiles direito tirou Pepe do clássico com o Sporting

O defesa Pepe falhou o clássico com o Sporting, no domingo, da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, devido a uma lesão no tendão de Aquiles direito, revelou hoje o FC Porto.

O central veterano, de 41 anos, foi a grande ausência do 'onze' portista para a receção ao Sporting (2-2), no Estádio do Dragão, e acabou por ser rendido no eixo da defesa pelo jovem José Pedro.

Além do internacional português, que realizou tratamento à lesão, falharam o treino de hoje os defesas Marcano, Zaidu e João Mário, todos em tratamento, com o guarda-redes Samuel Portugal a treinar integrado de forma condicionada.

A equipa comandada por Sérgio Conceição volta a treinar na quarta-feira, pelas 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

O FC Porto, que no sábado joga do reduto do 'aflito' Desportivo de Chaves, é terceiro colocado da I Liga, com 63 pontos, contra os 76 do segundo classificado Benfica e 81 do líder Sporting.