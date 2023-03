Sérgio Marques nega ter pedido reembolso de viagens que não efectuou

"É ABSOLUTAMENTE FALSO que eu tenha pedido no Parlamento Europeu ou na Assembleia da República, ou no âmbito de qualquer outro cargo político que tenha desempenhado, o reembolso de viagens que não efectuei". A afirmação é de Sérgio Marques, na sua página do Facebook.

"Foi com estupefacção que ouvi o Dr. Luís Miguel Sousa referir que eu tinha tido problemas no Parlamento Europeu porque pedi o reembolso de viagens que não efectuei! Eu e o Dr LMS divergimos, desde sempre, em termos de opinião sobre vários assuntos. E tal é absolutamente normal. Mas no que concerne a factos, estes ou são verdadeiros ou falsos", começa o político do PSD, na sua publicação.

Presidente do Grupo Sousa lembra que Sérgio Marques pediu reembolso de viagens que não fez Luís Miguel de Sousa, que está a ser ouvido na comissão de inquérito da ALM sobre "favorecimento de grupos empresariais", motivada pelas declarações do ex-deputado do PSD Sérgio Marques, lembrou que este também trabalhou para a OPM, empresa do Grupo Sousa.

"O Dr. LMS deve ter incorrido numa confusão qualquer! Desafio-o a comprovar essa acusação se não quer passar por mentiroso! Insto também a comunicação social, que divulgou as palavras do Dr. LMS sem me ter concedido o direito a contraditório, a que proceda a um fact check sobre estas declarações que atingem a minha honorabilidade e bom nome e que não podia por isso deixá-las passar sem que procedesse a este esclarecimento. Sobre as minhas declarações que são objecto da Comissão de Inquérito pronunciar-me-ei oportunamente se não for ouvido por esta", conclui Sérgio Marques.