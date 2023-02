Sérgio Gonçalves considera que "é tempo de mudar"

O presidente do PS-Madeira teceu, hoje, duras críticas ao presidente do Governo Regional e ao seu executivo, considerando que este governo é "responsável pelos muitos problemas que a Madeira enfrenta", sublinhando que “é tempo de mudar” e que o PS é a única alternativa de governo para a Região.

Sérgio Gonçalves, no âmbito da reunião da Comissão Regional do Partido, na Ponta do Sol, apontou o dedo às atitudes e às declarações que têm sido proferidas pelo presidente do Governo. No caso da Saúde deu conta "do facto de as listas de espera terem duplicado desde que Miguel Albuquerque é presidente do Governo", tendo condenado o facto de o chefe do executivo afirmar que abrir as urgências dos centros de saúde de Santana e do Porto Moniz durante 24 horas por dia é um dispêndio inútil de dinheiro. O socialista lamentou que Miguel Albuquerque não tenha “qualquer problema em esbanjar 33 milhões de euros por ano em tachos e nomeações políticas” e que tenha injetado mais de 240 milhões de euros nas Sociedades de Desenvolvimento desde que é presidente do Governo.

Além disso, recordou as palavras do líder do Governo Regional sobre em relação aos jovens qualificados na Madeira que "não trabalham por opção, quando sabemos que, nos últimos 10 anos, a Região perdeu 17 mil pessoas, das quais 13 mil jovens, muitos deles qualificados”.

Sérgio Gonçalves constatou que, em ano de eleições, "o Governo Regional e o PSD mantêm a mesma actuação e a mesma estratégia, dando como exemplos a instrumentalização das casas do povo, aquilo que é feito através de algumas instituições particulares de solidariedade social e lembrando o chumbo do Tribunal de Contas às contas da Segurança Social".

“Nada mudou na Madeira. É por isso que nós dizemos que é tempo de mudar”, afirmou, salientando que “os madeirenses confiam cada vez mais no PS e veem o PS como a única alternativa de Governo” para a Região.

O líder dos socialistas deu nota do desgaste da maioria PSD-CDS, comprovado pela última sondagem que foi divulgada, segundo a qual, pela primeira vez, estes dois partidos perdem a maioria absoluta. Sublinhou que o trabalho que o PS tem vindo a desenvolver e as soluções que tem apresentado são um fator de confiança para este período que se aproxima.