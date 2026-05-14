Governo ucraniano pede reunião do Conselho de Segurança após 12 mortos em Kiev

O Governo ucraniano pediu hoje uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, depois dos últimos ataques russos a Kiev, nos quais morreram pelo menos 12 pessoas e mais de 50 ficaram feridas.

"Instruí que uma reunião com o Conselho de Segurança da ONU seja convocada imediatamente e que outros fóruns internacionais sejam utilizados para responder aos assassínios de civis ucranianos e aos ataques contra pessoal humanitário pela Rússia", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia nas redes sociais.

Andriy Sybiga relatou que a Rússia lançou 675 drones e 56 mísseis contra Kiev nas últimas 24 horas, marcando o maior ataque desde o cessar-fogo acordado durante as celebrações, no passado fim de semana em Moscovo, do 81.º aniversário do Dia da Vitória das forças soviéticas sobre a Alemanha nazi.

O número de vítimas dos mais recentes ataques russos contra a capital ucraniana foi subindo ao longo do dia pelos serviços de emergência e o último balanço provisório era de 12 mortos.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, disse que 57 pessoas ficaram feridas, das quais cerca de 20 foram hospitalizadas, enquanto as operações de busca e salvamento continuam no distrito de Darnitsky, na capital.

O autarca determinou um dia de luto oficial a ser observado na sexta-feira em Kiev, segundo a agência de notícias Ukrinform.

O ministro dos Negócios Estrangeiros estimou, por seu lado, que o número de mortos vá ainda subir, uma vez que cerca de duas dezenas de pessoas permaneciam desaparecidas sob os escombros dos edifícios alvejados.

"Um terrorismo russo de tal escala exige fortes respostas internacionais, e apelo a todos os Estados para que reajam",reforçou Sybiga, que convidou o corpo diplomático para visitar um dos locais mais atingidos pelos ataques russos.

O chefe da diplomacia de Kiev justificou que "o mundo precisa de ver que a resposta da Rússia" às propostas de paz de Kiev e "agir em conformidade".

A Rússia lançou esta manhã e pelo terceiro dia consecutivo ataques aéreos contra Kiev e outras regiões da Ucrânia, no rescaldo de um breve cessar-fogo marcado por acusações de violações entre as duas partes, e quando as negociações de paz promovidas pelos Estados Unidos continuam sem avanços.

A última ronda trilateral foi realizada em Genebra, Suíça, em 17 e 18 de fevereiro, e terminou com os dois lados afastados sobre os temas essenciais das conversações, que dizem respeito ao futuro das regiões reivindicadas pela Rússia no leste da Ucrânia e garantias de segurança a Kiev para prevenir uma nova agressão de Moscovo.