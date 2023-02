Governo Regional retoma revista dedicada ao ambiente 'A TUA VEZ é verde'

Após um interregno de dois anos, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia irá retomar a revista denominado ‘A TUA VEZ é verde’ que será publicada no Diário de Notícias da Madeira nos próximos quatro meses.

Esta terça-feira, 28 de Fevereiro, o Centro Comercial La Vie Fuchal acolheu a entrega de prémios aos alunos vencedores do concurso ‘A MINHA VEZ pelo ambiente’, que vão ilustrar as capas do suplemento.

O concurso decorreu até 17 de Fevereiro e contou com a participação de 109 alunos do 3.º ciclo da Região, que ilustraram os temas das quatro edições do ‘A TUA VEZ é verde'. Foram premiamos 14 alunos, entre eles os vencedores das quatro ilustrações que serão as capas do suplemento, menções honrosas e prémios especiais de participação. Os alunos premiados tiveram direito a um saco de pano personalizado com a ilustração da sua autoria e um voucher de compras com o patrocínio do La Vie Funchal.

Confira as imagens do momento, captadas por Miguel Espada, fotógrafo da ASPRESS:

Na ocasião, foi ainda assinado o protocolo do projecto ‘A TUA VEZ é verde’ entre a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Widerproprety, empresa que gere o Centro Comercial La Vie Funchal. As escolas participantes receberam um conjunto 'Go Green', composto por ferramentas, terra e plantas, com o objectivo de incutir hábitos amigos do ambiente nas instituições de ensino.

A cerimónia contou com a presença do secretario regional da Educação, Ciência e Tecnologia, do CEO da empresa gestora do Centro Comercial La Vie, do gerente da Empresa Diário de Notícias da Madeira e do presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

‘A TUA VEZ é verde’

O projecto ‘A TUA VEZ é verde’ é um suplemento mensal publicado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no Diário de Notícias da Madeira, que conta com trabalhos individuais e colectivos realizados exclusivamente por alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico da Região Autónoma da Madeira.

O suplemento de oito página contemplará entrevistas, reportagens, artigos de opinião, fotografias, desenhos, ilustrações, eventos e projectos desenvolvidos por alunos do 3.º ciclo relacionados com o ambiente.

‘A TUA VEZ é verde' será publicado em quatro edições mensais dedicadas aos temas 'Mar', 'Floresta', 'Biodiversidade' e 'Clima', a saber:

1.ª edição a 28 de Março: MAR;

2.ª edição a 26 de Abril: FLORESTA;

3.ª edição a 16 de Maio: BIODIVERSIDADE;