Dia Internacional da Protecção Civil celebrado a 1 de Março

Comemora-se o Dia Internacional da Proteção Civil a 1 de Março.

O objectivo “visa alertar e sensibilizar a população em geral para a relevância da protecção civil na salvaguarda da vida humana, dos seus bens e do ambiente, face à ocorrência de acidentes graves e catástrofes, bem como prestar a devida homenagem aos diversos agentes de proteção civil, que todos os dias dão o seu melhor, em prol da prestação de socorro das suas comunidades”.

Para assinalar a data, o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM vai promover uma exposição, no dia 3 de Março, entre as 9 e as 17 horas.

De acordo com o boletim ‘Hora da Saúde e Protecção Civil’ durante a exposição serão apresentados “diversos meios alusivos às missões de Protecção Civil afectos a todas as forças integrantes, nomeadamente, Corpos de Bombeiros da RAM, Forças de Segurança, Forças Armadas, Autoridade Marítima, Serviço de Emergência Médica Regional, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, Cruz Vermelha Portuguesa e SANAS”.

Durante a visita serão realizadas algumas demonstrações com os meios especiais de proteção e socorro.