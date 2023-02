Feiras temáticas regressam ao Mercado dos Lavradores em Março

As feiras temáticas no Mercado dos Lavradores regressam no mês de Março e, quinta-feira, dia 2, no 3.º piso , poderá ser visitada a Feira de Antiguidades e Alfarrabista.

Tal como tem sido habitual, todas as quintas-feiras do mês são dedicadas a um tema. No dia 9 é possível conhecer iguarias na Feira de Gastronomia.

Na quinta-feira, dia 16, pode ser visitada a Feira do Artesanato e a 23 de Março a de Moda, Bijuteria e Decoração.

O horário de funcionamento da feira é das 9 às 16 horas.