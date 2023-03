A Madeira tem 40 mil pessoas à espera de uma consulta e 20 mil por uma cirurgia?

Sérgio Gonçalves foi, ontem, à porta do Hospital Dr. Nélio Mendonça, numa acção política do seu partido sobre o sector da saúde. Nessa ocasião, afirmou: “Não podemos ter 40 mil madeirenses à espera por uma consulta ou mais de 20 mil madeirenses à espera de uma cirurgia.” Mas será que existe assim tanta gente à espera de uma cirurgia ou de uma consulta?

Vejamos. Com recurso ao site da ‘transparência’ pouco se fica saber, pois os dados mais actuais dizem respeito a 2020. A transparência prometida inúmeras vezes pelo secretário da Saúde, Pedro Ramos, não se verifica.

Recorremos, então, aos dados oficiais, disponibilizados ao DIÁRIO em Março de 2022, que são praticamente iguais aos que o JM usou em 29 de Maio do mesmo ano.

No final de 2021, havia 19.315 actos cirúrgicos em espera. Na mesma data, estavam reportadas 43.617 primeiras consultas de especialidade, também em espera.

Assim, o sentido das afirmações de Sérgio Gonçalves é verdadeiro. Mas o presidente do PS não foi preciso de um ponto de vista técnico, o que pode colocar em causa a total correcção das suas palavras. Existem pessoas à espera de mais do que uma cirurgia, o mesmo acontecendo em as consultas.

Dos últimos dados revelados pelo SESARAM, no seu site, sabe-se que no final de 2020, o número de cirurgias referido dizia respeito a 17.249 utentes. Por isso, não é crer que às 20.096 cirurgias em espera, no final de 2021, correspondam a mais de 20 mil madeirenses. Mas, em discurso político e linguagem estatística, da mesma forma que se dizer, por exemplo, que viajaram ‘X’ milhões de pessoas numa empresa de transportes públicos, contabilizando um mesmo passageiro como vários, consoante o número de viagens que realiza, podemos dizer que existem mais de 20 mil madeirenses em lista de espera para uma cirurgia, na Madeira.

Já no que se refere a consultas, Sérgio Gonçalves pecou por defeito. O Líder do PS falou em mais de 40 mil madeirenses à espera por uma consulta. Seguindo o critério explicado no ponto anterior, a afirmação é verdadeira – 43.617, no final de 2022. Além disso, Sérgio Gonçalves só referiu as esperas por uma primeira consulta de especialidade hospitalar. Todas as outras, seguramente milhares, ficaram de fora.

Assim, em rigor técnico, a afirmação não é totalmente verdadeira, mas é-o do ponto de vista político e estatístico. Por isso, a avaliação de conjunto às palavras de Sérgio Gonçalves é ‘Impreciso’.