Dojo da Apel recebeu 120 atletas de torneio de benjamins e open de juvenis

A Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira, realizou no passado sábado, dia 4 de março, o 2.º torneio de Benjamins e o Open de juvenis Rui César Gomes, esta última prova de apuramento para os Campeonatos Nacionais, que se realiza a 3 de junho no Seixal, distrito de Setúbal. A prova decorreu no dojo da escola da Apel e contou com uma participação de atletas do Judo Clube Madeira, Clube Naval do Funchal, Grupo Desportivo da Apel, Clube Judo Brava e Associação Cultural, Desportiva da Quinta Grande, Associação Desportiva Galomar e a Associação Arca d´Ajuda perfazendo um total de 120 atletas.

A competição iniciou com o torneio Benjamins, para atletas até aos dez anos de idade, onde cerca de dez dezenas de pequenos judocas encheram o "tatami" e demonstraram todas as suas habilidades, deliciando a plateia repleta de pais.

Seguiu-se o Open de Juvenis Rui César Gomes, onde a Associação Cultural e Desportiva da Quinta Grande dominou o pódio com 7 medalhas de ouro, seguido do Judo Clube da Madeira e o Clube Naval do Funchal, ambos com 2 medalhas e o Grupo Desportivo da Apel, com uma medalha.