Requerimento da Lista A levou ao pequeno atraso no arranque das eleições no FC Porto

O atraso de meia hora da abertura do processo eleitoral para a presidência do FC Porto deveu-se um requerimento apresentado pela Lista A, liderada por Pinto da Costa, para a substituição de alguns elementos na mesa de voto.

"Apresentámos um requerimento com um período de alteração de elementos de uma mesa, porque as pessoas que vinham, por motivos de saúde ou familiares, não puderam comparecer. Foi um pedido de substituição e que foi deferido", explicou Miguel Corte Real.

O representante da Lista A considerou que tal é "algo normal num alto eleitoral", apontando que durante o dia "todas as listas vão apresentar requerimentos à mesa da assembleia geral".

"Não vale a pena estarmos a fazer políticas neste dia. Não é culpa de ninguém, são apenas questões administrativas. Este é um dia de festa para o clube, e a Lista A quer que tudo corra bem, no respeito por todos os sócios", completou o dirigente.

Miguel Corte Real considerou ainda que este processo eleitoral está "a ser um exemplo para todos os clubes do mundo".

"[O ato eleitoral] Está a correr de forma excelente. Convido todos os sócios a virem até ao Estádio do Dragão. Está bem organizado, e, pelo que tenho ouvido, os sócios estão satisfeitos com a fluidez e a segurança do processo. O clube e todos os funcionários estão de parabéns", finalizou.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

O ato eleitoral decorrerá até às 20:00 de hoje, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato seguido, desde 1982, e detém o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.