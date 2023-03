CMF lança campanha de adopção 2023 de cães e gatos do Canil do Vasco Gil

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da sua Unidade do Bem-Estar Animal, está a promover entre os dias 6 a 20 de Março, uma campanha de adopção de cães e gatos do Canil do Vasco Gil, nos três grandes Centros Comerciais do Funchal, Fórum Madeira, La Vie e Madeira Shopping.

O presidente da autarquia do Funchal, Pedro Calado, acompanhado da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, inaugurou, esta tarde, no La Vie, uma exposição com imagens dos animais, em tamanho quase real, acompanhadas por um texto sobre a sua história e caraterísticas.

Estão em exposição, nos três centros comerciais, 63 animais (46 cães e 17 gatos), que, conforme assegura a autarquia em nota de imprensa "preenchem os critérios de adopção e perfeitamente adaptáveis a novos ambientes".

Na ocasião, Pedro Calado afirmou que esta campanha “vai ao encontro daquilo que tem sido a politica da autarquia, de fomentar a qualidade de vida para a causa animal, auxiliar as famílias que pretendam adotar animais em segurança, com conforto e com qualidade”.

Refira-se que a adopção tem uma taxa fixa de 20 euros, mas município, conforme explicou o autarca, suporta os custos inicias com os animais (cães e gatos) que são adoptados no Canil Municipal do Funchal, nomeadamente as primeiras vacinas obrigatórias, a colocação do microchip e a esterilização do animal.

Pedro Calado deu ainda conta de que no ano passado, "com o incentivo destas campanhas, houve um aumento de 25 por cento em relação a 2021". "Foram adoptados 337 animais (127 cães e 210 gatos)", revelou.

“Estamos hoje a trabalhar muito a causa animal. Agradecemos o apoio da Provedoria Animal e das Associações que trabalham connosco. Tem sido um trabalho positivo”, frisou o presidente da Câmara, sublinhando ainda o trabalho de sensibilização que tem sido feito nas escolas.

Pedro Calado realçou que "a causa animal continua a ser uma das áreas prioritárias” do município do Funchal. Neste particular, relembrou o investimento de 1 milhão de euros que a autarquia irá fazer no Canil Municipal, localizado no sítio do Vasco Gil, na freguesia de Santo António.

Por fim, o chefe do executivo municipal agradeceu a colaboração dos três centros comerciais nesta campanha.

Já o director do La Vie, Aires Rocha, referiu que “o facto de passar neste centro comercial milhares de pessoas diariamente, é também importante para nos associarmos a esta causa animal e podermos apoiar a Câmara na divulgação dos animais para adopção”.

No Centro Comercial La Vie, a exposição estará patente ao público no Piso 2, no Madeira Shopping no piso 0, e no Fórum Madeira estará distribuída pelos vários acessos, desde o piso -1 ao piso 2.