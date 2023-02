Brício Araújo realça compromisso por uma administração pública regional mais "simples, moderna e próxima do cidadão"

“Quero realçar a grande participação cívica e institucional, o sentido de compromisso e o envolvimento transversal, durante mais esta sessão de trabalho, na qual refletimos abertamente sobre a Administração Pública Regional, entendida nos seus diferentes serviços, níveis de funcionalidade e formas de organização, e recolhemos importantes contributos que nos permitirão desenhar um conjunto de medidas que, valorizando e motivando recursos humanos e assumindo novos paradigmas, assegurem um serviço de excelência ao cidadão, sendo essa, aliás, a base e o princípio da sua existência”, afirmou o coordenador do 'Compromisso 2030' para as áreas da Administração Pública e Modernização Administrativa, Brício Araújo, à margem da Conferência 'O Cidadão e a Administração Pública: uma relação simples e moderna', que ontem, ao final do dia, reuniu mais de meia centena de participantes, entre os quais representantes do setor empresarial, das Ordens profissionais, funcionários da administração pública e sociedade civil.

Uma “conversa franca e aberta, num ambiente de proximidade” que, conforme sublinha o coordenador, servirá para “reforçar a estratégia que tem vindo a ser seguida no que ao funcionamento da Administração Pública Regional respeita, sabendo-se, todavia, que há espaço, no próximo Programa do Governo, para a introdução de novas medidas que permitam melhorar a eficiência e a eficácia do serviço que prestamos ao cidadão e às empresas”.

“Ouvimos, durante este encontro, e em função das experiências aqui trazidas, um conjunto de opiniões que apontam, transversalmente e de forma unânime, para a necessidade da Região dar continuidade a este processo de proximidade e de modernização administrativa”, frisou Brício Araújo, destacando, entre outras, “a importância de reforçar procedimentos de humanização, de uniformização, de simplificação, de articulação, de divulgação e de comunicação, assim como de tratamento e de partilha de dados estatísticos, de celeridade e de equidade, de motivação e de justiça na administração pública regional”.

“Estou profundamente convicto que esta plataforma política de recolha de contributos cívicos e institucionais nos permitirá apresentar algo de novo, num compromisso muito sério que continuaremos a honrar. É importante que seja a sociedade a construir connosco o Programa de Governo”, rematou.