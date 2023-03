O Mediterrâneo desde o Funchal em 2024

Se já decidiu que este ano “não vai dar”, sugerimos que comece já a planear o seu cruzeiro a partir do Funchal em 2024. O melhor do Mediterrâneo espera por si, a bordo do MSC Poesia,com a comodidade única de embarcar e desembarcar “em casa”.

Neste momento são 2 as partidas previstas a 17 e 28 de Outubro, para uma viagem de 12 dias cujo itinerário passará por Málaga, Marselha, Génova, Barcelona, Casablanca, Santa Cruz de Tenerife, antes de regressar ao Funchal.

Este cruzeiro tem preços a partir de 889€ por pessoa, incluindo:

- 12 dias de cruzeiro em camarote duplo interior Bella – Promo Tudo Incluído (bebidas às refeições)

- Taxas portuárias

- Regime de pensão completa com um buffet gourmet disponível das 06h00 às 02h00

- Camarotes elegantemente equipados com cama de casal convertível em duas camas individuais, ar condicionado, roupeiro, casa de banho privativa com duche ou banheira, TV intertactiva, telefone*, ligação a internet wireless*, minibar* e cofre (*consumos não incluídos)

- Água, café e chá em determinadas áreas do navio.

- Todas as actividades de entretenimento, jogos, competições, concursos de dança, noites temáticas e espectáculos de teatro.

- Actividades de entretenimento para crianças a partir de 3 anos.

- Piscinas diversas, hidromassagem e sala de relaxamento.

- Cinco clubes dirigidos a diferentes idades com serviços especializados e actividades de entretenimento (de 0 a 17 anos) de 09:00 à 01:00 horas.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, quota de serviço, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

Fotos: Casablanca - Foto de Hans Jürgen Weinhardt - Unsplash | Barcelona - Foto de Logan Armstrong - Unsplash | Génova - Porto Fino - Foto de ISHM - Unsplash | Marselha - Foto de ISHM - Unsplash