Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se com Juliette Hurrel e Benoît Fromanger

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira realiza um concerto, amanhã pelas 21 horas, no Centro de Congressos da Madeira, no âmbito do encerramento da Cimeira Mundial de Educação Artística - 'World Summit of Arts Education'.

Para este concerto, a Orquestra Clássica da Madeira tem o prazer de ter como convidada solista a flautista Juliette Hurel que tem uma distinta carreira de orquestra como Principal Flautista na Orquestra Filarmónica de Roterdão. Como maestro convidado, o francês Benoît Fromanger que com os seus gestos dará corpo sonoro ao programa eleito pela Orquestra Clássica da Madeira.

O repertório escolhido recai no 'Flute Concerto in D major' do compositor alemão Carl Reinecke e na Sinfonia nº 9 em Mi menor 'Novo Mundo' do compositor checo Antonín Dvorák.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

Este concerto está integrado no encerramento no "World Summit of Arts Education", por convite do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode. Um concerto que promete ser excepcional com dois virtuosos artistas convidados de renome internacional. E porque queremos partilhar música com dedicação e emoção, estão todos convidados a vivenciarem o fascínio da música. Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Os bilhetes têm um custo de 20 euros e estão à venda na Ticketline (https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-hurel-fromanger-71403), na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, e no próprio dia, a partir das 19 horas, no local do concerto.