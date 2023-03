A MadeiraOptics apresenta um guia para Binóculos

Os binóculos são ferramentas versáteis, que fornecem imagens ampliadas de objectos distantes. O design dos binóculos evoluiu significativamente ao longo dos séculos. O primeiro binóculo foi construído em 1825 por J.P. Lemiere. Em 1854, Ignazio Porro introduziu o uso de sistemas de montagem de prisma para corrigir a orientação da imagem, mais tarde lançado por Porro e Hofmann em 1860. Os binóculos foram aprimorados por Ernst Abbe e Carls Zeiss, o primeiro par moderno de binóculos foi vendido em 1894.

Actualmente, algumas das principais marcas que oferecem produtos telescópicos de alta qualidade (incluindo modelos de camuflagem, lunetas e dispositivos de visão nocturna) são Bushnell, Celestron, Vortex, Carson, Nikon, Zeiss e Eyeskey.

Para escolher um binóculo é importante considerar alguns factores. Primeiramente, os utilizadores devem definir os seus objectivos e requisitos. Como existem diferentes modelos adequados para diferentes finalidades, os compradores devem decidir qual a utilidade que vão dar aos binóculos (por exemplo, observação de pássaros, ou localização de navios) e onde o vão utilizar (por exemplo, visibilidade reduzida). Se um novo par de binóculos for usado ao ar livre, factores como as condições climatéricas e a luminosidade devem ser tidas em conta.

Contudo, as características físicas dos binóculos também devem ser consideradas, o tamanho dos binóculos, é uma delas. Existem três tipos de tamanhos de lentes objectivas: tamanho normal (ideal para caça e observação da vida selvagem), tamanho médio (usado para caminhadas e desportos) e compacto (perfeito para actividades diurnas e jovens aprendizes). Aqui, devemos ver que, para pessoas que usam óculos e óculos de sol, a distância de alívio dos olhos é outra característica vital a ser considerada. Quanto maior for o relevo ocular, melhor (por exemplo, de pelo menos 10 mm). As oculares extensíveis podem melhorar ainda mais a experiência do utilizador.

Os Binóculos são instrumentos fascinantes, muito populares em vários ambientes como: caminhadas, observação da vida selvagem, observação de pássaros, caça, passeios de barco, observação de estrelas, desportos e teatro. No entanto, dado o grande número de produtos telescópicos disponíveis no mercado escolher um modelo pode ser uma tarefa desafiadora.

A MadeiraOptics recomenda os Levenhuk Monaco ED 12x50, uns binóculos com uma qualidade muito acima da média possuindo uma óptica de dispersão extra baixa. As lentes objectivas têm múltiplos elementos onde fornecem uma imagem de alta qualidade. Com uma ampliação de 12x e um diâmetro de 50 mm estes binóculos poderão fazer uma observação de longas distâncias com uma excelente qualidade de imagem.

