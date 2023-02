Leonardo Jardim 'entra em campo' na campanha 'Não te deixes iludir pelas Novas Drogas'

O treinador de futebol Leonardo Jardim também se associou à campanha 'Não te deixes iludir pelas Novas Drogas'. O madeirense deixa uma mensagem de alerta para todos.

"Vive a vida real. Podes ter um bom desempenho no trabalho, podes ter um bom desempenho na escola, podes divertir-te com os amigos, mas não te deixes iludir com as novas drogas", refere Leonardo Jardim, no mais recente vídeo desta campanha.

Esta é uma iniciativa da Direção Regional da Saúde, através da UCAD, que tem como objectivo sensibilizar a população para os malefícios das novas substâncias.