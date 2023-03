Clube Naval da Calheta vence I etapa do Campeonato Escolas de Canoagem 2023

O Porto do Funchal recebeu, hoje, 5 de Março, a primeira etapa do Campeonato de Escolas de Canoagem (CEC), promovido pela Associação Regional de Canoagem da Madeira.

A nível colectivo, o vencedor foi o Clube Naval da Calheta, com 15 pontos. A Associação Náutica de Câmara de Lobos e o Clube Naval do Funchal completaram o pódio, com 14 e 9 pontos respectivamente.

A prova – competição de velocidade – foi destinada às categorias K1/SS1, K2/SS2 e SUPC Mínimos, Menores, Iniciados, Infantis e Cadetes (1.ª filiação) e contou com a participação de 67 canoístas oriundos da ADN Ponta do Sol, Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Ludens Clube de Machico.

Eis o pódio por categoria:

- K2/SS2 Iniciados – 1.º Salvador Machin/Simão Faria (ANCL), 2.º Pedro Gouveia/ Bryan Chaves (ANCL);

- K2/SS2 Infantis – 1.º Guilherme Silva/João Freitas (ANCL);

- K1/SS1 Mínimos – 1.º Leonard Zajac (CNC), 2.º Martim Camacho (CNF);

- K1/SS1 Menores – 1.º Cezary Zajac (CNC), 2.º Francisco Sousa (CNC), 3.º Tomás Teixeira (ADNPS);

- K1/SS1 Iniciados – 1.º Tiago Gonçalves (ANCL), 2.º André Abreu (CNC), 3.º Miguel Nunes (CNC);

- K1/SS1 Iniciados Femininos – 1.º Isabela Simão (ANCL), 2.º Madalena Sousa (CNC), 3.º Beatriz Pimenta (ANCL);

- K1/SS1 Infantis A – 1.º Hamilton Santos (CNF), 2.º Lucas Rodrigues (CNF), 3.º Leonardo Freitas (CNF),

- K1/SS1 Infantis B – 1.º Paulo Macedo (CNC), 2.º Marcos Abreu (ANCL), 3.º João Nascimento (CNC);

- K1/SS1 Infantis Femininos – 1.º Beatriz Chaves (CNF), 2.º Ana Matias (CNF), 3.º Fátima Klewinska (CNC);

- K1/SS1 Cadetes – 1.º Francisco Pires (CTM), 2.º Milton Lopes (CTM), 3.º João Jesus (ANCL);

- SUPC Infantis – 1.º Pedro Vieira (LCM);

- SUPC Iniciados – 1.º Baltasar André (LCM), 2.º Leonardo Sousa (LCM), 3.º Luis Esteves (LCM).