PTP afirma que "afinal são todos amigos" relativamente à Comissão Parlamentar de Inquérito

Num comunicado enviado à redacção, o PTP afirma que foi "penoso assistir" à Comissão Parlamentar de Inquérito requerida no âmbito das declarações de Sérgio Marques, o qual acusou o Governo Regional de favorecimento a determinados grupos económicos da Região.

Para Raquel Coelho, o caso é digno de “autêntico fenómeno do entroncamento”.

Tendo em conta que as acusações de favorecimento foram feitas por um ex-funcionário do Grupo Sousa e actual amigo do empresário como o próprio inquirido, Luís Miguel Sousa, presidente do Grupo Sousa, admitiu hoje no hemiciclo madeirense. Como a comissão de inquérito foi requerida por um seu ex-alto funcionário, agora presidente do PS-Madeira, Sérgio Gonçalves, que só por acaso, não declarou a sua ligação ao Grupo Sousa à altura dos factos que estão a ser investigados pela Comissão de Inquérito. PTP.

“Ficamos a saber que o empresário madeirense, Luís Miguel de Sousa, é amigo do Sérgio Marques, é amigo de comunistas, é amigo de Vítor Freitas há mais 20 anos, deputado do Partido Socialista, é amigo do empresário dos ferry, António Armas, o que ficamos sem saber é sobre os favorecimentos do qual foi acusado”, concluiu, Raquel Coelho.